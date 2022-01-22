21-річна волинянка загинула у ванні через мобільний телефон
У суботу, 22 січня, у Луцьку сталася трагедія. В одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців загинула 21-річна дівчина, пишуть «Волинські Новини».
Нещасний випадок з дівчиною стався у ванній кімнаті, де вона користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну.
Лікарям не вдалося реанімувати постраждалу після удару струму.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Раніше схожа ситуація сталася у російському Архангельську.
Мобільний телефон убив й колишнього футболіста іспанського «Ов'єдо» 38-річного Сантьяго Отеро. Поліція вважає, що Отеро вдарило струмом після того, як його телефон упав у воду під час заряджання.481
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