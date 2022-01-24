Поцілив собі у скроню: у Києві біля входу до лікарні застрелився чоловік

У мережі повідомили про НП у Дарницькому районі Києва, де біля лікарні застрелився чоловік.

Як повідомляє «Магнолія ТВ», це сталося біля входу у туберкульозний лікувальний заклад.

За даними журналістів, чоловік 45−50 років вистрілив собі у голову з вогнепальної зброї, поціливши у скроню. Смерть настала миттєво.

При собі чоловік мав дорожню сумку. Працівники лікарні відмовилися будь-що коментувати.

Обставини надзвичайної події з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що перед Новим роком на Луганщині під час нічного чергування на території взводного опорного пункту зі штатної зброї застрелився військовослужбовець.

Фото «Магнолія ТВ»

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