Смертельна ДТП під Києвом: внаслідок зіткнення легковика з фурою загинули 4 особи

Вранці у понеділок, 24 січня, під Києвом у ДТП загинули четверо людей — легковик буквально влетів під важку фуру.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, о 8:20 у селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі Київ — Одеса, 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги.

Фото НПУ

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули», — йдеться у повідомленні.

Фото НПУ

Фото НПУ

На місці ДТП працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що під Вінницею на об'їзній дорозі зіткнулися одразу три автомобілі. У ДТП загинула студентка Вінницького коледжу мистецтв 16-річна Мирослава Вітер, яка їхала разом зі своїм 23-річним хлопцем, випускником аграрного вишу, на фотозйомку.

Фото ГУНП у Київській області

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