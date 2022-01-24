Смертельна ДТП під Києвом: внаслідок зіткнення легковика з фурою загинули 4 особи
Вранці у понеділок, 24 січня, під Києвом у ДТП загинули четверо людей — легковик буквально влетів під важку фуру.
Як повідомляють у ГУНП у Київській області, о 8:20 у селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі Київ — Одеса, 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги.
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули», — йдеться у повідомленні.
На місці ДТП працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Раніше повідомлялося, що під Вінницею на об'їзній дорозі зіткнулися одразу три автомобілі. У ДТП загинула студентка Вінницького коледжу мистецтв 16-річна Мирослава Вітер, яка їхала разом зі своїм 23-річним хлопцем, випускником аграрного вишу, на фотозйомку.
Фото ГУНП у Київській області512
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