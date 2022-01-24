28.22 / 28.44 31.87 / 32.24
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Діставали зі шлунка за допомогою ендоскопа: у Харкові госпіталізували трьох дітей, які проковтнули монети

12:43 24 січня 2022
хірурги

У Харкові за дві доби до лікарні потрапили троє дітей, які проковтнули дрібні монетки. Першим госпіталізували хлопчика шести років, згодом до приймального відділення з тією ж проблемою надійшла дворічна дівчинка, а надвечір наступного дня лікарям довелося займатися ще й чотирирічним хлопчиком із монеткою у шлунку.

Фотозвіт про проведену роботу опублікувала Харківська дитяча лікарня.

Сторонні тіла лікарі витягли за допомогою спеціального хірургічного ендоскопічного обладнання. Наразі загрози для життя юних пацієнтів немає.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли в харківській лікарні виконується закон парних випадків і з невеликим інтервалом привозять пацієнтів зі схожою проблемою. У 2020 році хірургам одного дня довелося оперувати дітей, один з яких проковтнув 50-копійкову монету, а другий — металеву гривню.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

голос

Образа Полякової та заява Вакарчука: всі подробиці першого ефіру «Голосу країни-12»

Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина «втекла» з будинку для людей похилого віку, куди її відправила дочка

Трінчер

Трохи переплатила: Анна Трінчер зізналася, скільки їй коштували груди третього розміру

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.