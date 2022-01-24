Діставали зі шлунка за допомогою ендоскопа: у Харкові госпіталізували трьох дітей, які проковтнули монети

У Харкові за дві доби до лікарні потрапили троє дітей, які проковтнули дрібні монетки. Першим госпіталізували хлопчика шести років, згодом до приймального відділення з тією ж проблемою надійшла дворічна дівчинка, а надвечір наступного дня лікарям довелося займатися ще й чотирирічним хлопчиком із монеткою у шлунку.

Фотозвіт про проведену роботу опублікувала Харківська дитяча лікарня.

Сторонні тіла лікарі витягли за допомогою спеціального хірургічного ендоскопічного обладнання. Наразі загрози для життя юних пацієнтів немає.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли в харківській лікарні виконується закон парних випадків і з невеликим інтервалом привозять пацієнтів зі схожою проблемою. У 2020 році хірургам одного дня довелося оперувати дітей, один з яких проковтнув 50-копійкову монету, а другий — металеву гривню.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter