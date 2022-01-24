На Львівщині авто вилетіло на тротуар і збило сім'ю з двома дітьми

У місті Самборі Львівської області автомобіль збив на тротуарі сім'ю — чоловіка, дружину та двох синів 9 та 5 років. Усі постраждалі зараз у лікарні, повідомила поліція.

ДТП трапилося увечері 23 січня на автотрасі Львів — Самбір — Ужгород. «Опель», втративши керованість, вилетів на тротуар, де йшла подружня пара і везла дітей на санчатах. За інформацією львівських волонтерів, у ДТП найсильніше постраждав старший із дітей — 9-річний Андрій. Він лежить у дитячій лікарні Львова та втратив багато крові. У глави сімейства травми ніг, у його дружини — зламана рука, і довелося накласти шви на глибоку рану голови.

За кермом авто був 20-річний юнак, мешканець сусіднього села. Водієві загрожує трирічне обмеження волі із позбавленням прав на три роки.

Нагадаємо, синоптики неодноразово попереджали про сильну ожеледицю на дорогах, а рятувальники просили водіїв дотримуватися безпечної швидкості та тримати дистанцію.

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