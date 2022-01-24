Через популярну службу доставки Justin у ветерана АТО викрали комп'ютерну техніку на 114 тисяч гривень

28-річний ветеран АТО з Житомира Владислав Вербовський збирався продати свою комп’ютерну техніку, щоб урятувати зір дружині. Проте, скориставшись послугами популярної служби доставки Justin, чоловік залишився без грошей та без товару. Крадіжка дорогої посилки сталася у полі зору камер спостереження ще в листопаді минулого року. Один із зловмисників, які забирали з відділення служби доставки чужу комп’ютерну техніку, був без медичної маски на обличчі, і працівники служби внутрішньої безпеки Justin змогли встановити його особу. Тим не менш, шахраї і через два місяці все ще залишаються на волі.

Покупець поставив умову: відправити посилку післяплатою потрібно через службу доставки Justin

— У моєї дружини Софії стрімко падає зір, — розповів «ФАКТАМ» Владислав Вербовський. — Зараз у неї вже мінус 7. До війни я захоплювався комп'ютерними іграми та зібрав досить потужний комп'ютер. Але тепер, коли за три роки я повернувся додому з Луганської області, вирішив, що з іграми покінчено. Тим більше, що потрібно рятувати зір дружині.

Порадившись, ми вирішили продати мій комп'ютер із відеокартою. Техніку я оцінив у 114 тисяч гривень. За отримані гроші ми збиралися провести лазерну корекцію зору Софії.

Оголошення про продаж техніки Владислав розмістив на популярній дошці оголошень. Покупець знайшовся досить швидко. Написав, що він з Одеси. Вартість комп'ютерної техніки його не бентежила. Покупець поставив лише одну умову: відправити йому посилку післяплатою потрібно через службу доставки Justin. На інші варіанти покупець чомусь не погоджувався.

Владислав так і вчинив. Він відправив комп'ютерну техніку до Одеси, скориставшись послугами обраної покупцем служби доставки. Але посилка за три доби… повернулася назад до Житомира.

— Мені зателефонували зі служби доставки Justin і повідомили, що, коли посилка була вже в Одесі, покупець відмовився її забирати і тому мій комп'ютер повернули назад, — продовжує розповідь Владислав. — Але коли я прийшов забирати товар, дівчина-оператор приголомшила мене новиною: «Ми вже віддали цю посилку господареві». «Якому господареві? Адже це моя посилка!» — здивувався я. Я ще мав надію, що сталася якась помилка. Але дівчина, перевіривши ще раз щось у комп'ютері, підтвердила: за пів години до мого приходу у відділку були двоє чоловіків, які назвали номер замовлення і вказали інші дані. І мою комп'ютерну техніку віддали цим людям! Навіть не перевіривши паспорт.

Стало ясно, що в Одесі не було ніякого покупця. Вся ця афера була задумана саме так, щоб після скасування замовлення забрати товар раніше за господаря — на місці, в Житомирі. А покупцеві були відомі і номер замовлення, і номер мого мобільного телефону.

Я, звичайно, написав заяву в поліцію. Також намагався отримати якусь відповідь від Justin. Заради справедливості хочу сказати, що служба безпеки Justin намагалася розібратися в ситуації. Вони переглянули відео з камер спостереження та побачили, що мою посилку забрали двоє чоловіків. Обличчя одного з них було добре видно. По своїх каналах начальник служби безпеки навіть зміг встановити особу зловмисника. Мовляв, цей чоловік — рецидивіст і має вже судимість за подібні злочини. Відеозапис передали поліції.

— Розслідування одразу пішло продуктивніше?

— На жаль, ні. Ось зовсім недавно я телефонував своєму слідчому на ім'я Юлія, і вона відповіла, що нічого поки що не може мені сказати. А минуло вже два місяці.

«Признач зустріч у людному місці і там передаси гроші»

— І на тому, що шахраї викрали мою посилку прямо у відділенні Justin, ця історія не закінчилася, — продовжує Владислав. — Через певний час мені на вайбер почав писати невідомий, який стверджував, що моя комп'ютерна техніка зараз у нього. Мовляв, він перекупник. Нібито до крадіжки не має жодного відношення. Мав перепродати мій комп'ютер якійсь багатій людині за 500 доларів. Але тут почув про мою історію і вирішив повернути мені товар. Але для цього я мав би перерахувати йому 10 тисяч гривень.

Те, що це продовження вистави, яку влаштували шахраї, я здогадався одразу. Ніхто нічого не збирався мені повертати. Просто шахраї вирішили ще трохи підзаробити. Тоді я знову звернувся до поліції і почав у листуванні зі зловмисником тягнути час. Мовляв, грошей на картці немає, треба почекати, мовляв, обов'язково перешлю ці гроші. Ми листувалися днів десять. Показую листування поліцейським, а мені кажуть: «Ну і що? Що це нам дає?»

Скріншот листування зловмисників з потерпілим

— А могла з вами листуватися людина, яка до крадіжки вашої техніки не має жодного відношення? Таке буває.

— Ні. Мені надсилали фотографію мого комп'ютера у багажнику автомобіля. Щоправда, ані марки авто, ані номерів на тій фотографії не видно.

До речі, начальник служби безпеки Justin мені радив в жодному разі не перераховувати гроші зловмисникам на картку: «Признач зустріч у людному місці і там передаси гроші». Так я готівкою пропонував і тисячу доларів, і дві, щоб їх виманити. Але листування незабаром обірвалося словами: «Для вас це буде урок».

— І що тепер?

— Начальник служби внутрішньої безпеки Justin каже, що він не розуміє, чому поліція не може викликати до себе людину, чию особу він встановив по відео з камер спостереження. А ще він сказав, що, швидше за все, мого комп'ютера вони вже не мають. Ось і виходить, що я залишився без грошей та без товару. Не знаю, що робити далі. Ми дуже розраховували на ці гроші. Зволікати з операцією для Софії більше не можна. Але робити цю операцію нема за що. Justin відмовляється виплачувати мені компенсацію за втрату товару, хоча посилка була застрахована. Я радився з юристами, і мені сказали, що суму страховки мені виплатять, швидше за все, не раніше, ніж вирок щодо цих шахраїв набуде чинності. Якщо два місяці встановлених зловмисників не можуть затримати, то скільки ж триватиме суд? Якщо взагалі дійде до цього справа?

«Один із фігурантів справи перебуває під слідством у Хмельницькій області»

По роз'яснення «ФАКТИ» звернулися до поліції Житомирської області. Виявляється, встановлено особи обох підозрюваних. Щоправда, щодо одного з них все ще збирають доказову базу, а інший є фігурантом подібного кримінального провадження, яке відкрито в іншій області.

— Один зловмисник встановлений, — повідомили «ФАКТАМ» у поліції Житомирської області. — Другий… Стосовно другого збираються докази, що саме він причетний до крадіжки посилки. Є свідчення, які на нього вказують. Але ці докази слід підтвердити документально.

За наявною інформацією, цей підозрюваний зараз перебуває за межами Житомирської області. Проводяться заходи щодо встановлення його місцезнаходження. А щодо фігуранта, чию особу було встановлено раніше, то він зараз під слідством у Хмельницькій області. Тільки після того, як там закінчать слідство, ми зможемо цього підозрюваного допитати у справі.

Юридичний відділ служби доставки Justin (ТОВ «ДЖАСТ ІН») надіслав офіційну відповідь на письмовий запит «ФАКТІВ» щодо ситуації, що склалася. Наводимо зміст коментаря з несуттєвими скороченнями:

«…У даному випадку зловмисниками було пред’явлено підроблені документи, про що оператору не було та не могло бути відомо. Таким чином оператором не було порушено Умови надання послуг при видачі відправлень.

Питання відшкодування вартості відправлення буде розглянуте після набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Своєю чергою, підприємство надасть правову допомогу Владиславу Вербовському на безоплатній основі для якнайшвидшого притягнення до відповідальності винних осіб.

Підприємство, як і Владислав Вербовський, є в даній ситуації постраждалою особою і з свого боку зробило все можливе для виявлення та затримання зловмисників. Наразі триває досудове розслідування".

Втім, махінації з посилками відбуваються у різних службах доставки. Нещодавно стався дивний випадок із посилкою, яку автор цих рядків чекав із Житомирської області. Ми замовили у знайомої білі гриби, але коли ця посилка надійшла, я звернув увагу на те, що у графі «одержувач платежу» стоїть невідоме прізвище. Зателефонувавши до відділення служби доставки, я з'ясував, що гроші призначалися… оператору, який приймав у моєї знайомої посилку з грибами для відправки нам. Сам оператор пояснив мені телефоном, що своє прізвище у графу «одержувач платежу» він записав… випадково.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї «дарують відданим клієнтам» «ПриватБанку» тисячу гривень. Про це повідомлялося у масовому sms-розсиланні. Проте довірливі громадяни, які клюнули на легкі гроші, почали втрачати свої кошти.

Про іншу аферу, розраховану на користувачів соцмереж, читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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