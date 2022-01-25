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Події

«Вгамуйтеся, ми заплатили»: скандальна «зірка мережі» потрапила у ДТП

9:37 25 січня 2022
ДТП

У мережу виклали відео ДТП у Києві, де молоді люди на авто, в якому також була блогерка Марія Семенова («Тишина»), збили людину.

Відео публікує «Київ Оперативний», зазначаючи, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня.

Молоді люди їхали, знімаючи свої «покатушки» на відео. Якоїсь миті водій перелаштовувався у крайню праву смугу, якою їхав чоловік на моноколесі. Його добре було видно на дорозі, проте водій не встиг загальмувати та збив його. Після цього авто якийсь час продовжувало рух.

Мабуть, авторам відео неабияк «прилетіло» — пізніше блогерка заявила, що потерпілому «заплатили».

Раніше під шквал критики потрапила блогерка Софія Стужук, яка «наколола» губи. У відповідь на хейт у мережі вона заявила, що її зовнішність — її справа.

Фото — скріншот

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