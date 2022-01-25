28.49 / 28.86 32.11 / 32.65
Київ: -9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

ДТП у центрі Харкова: водія, який збив двох підлітків, випустили з СІЗО

11:30 25 січня 2022
ДТП у Харкові

34-річного водія Toyota Land Cruiser, який у Харкові на пішохідному переході збив підлітків, випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє «Суспільне», таке рішення ухвалив Київський райсуд Харкова після того, як кримінальне провадження було перекваліфіковано.

«Водієві змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості… Прокуратура ініціювала перед судом це питання, оскільки утримувати під вартою людину, яку підозрюють у нетяжкому злочині, незаконно», — заявив спікер прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, що після ДТП було проведено експертизу, яка показала наявність в організмі водія метадону.

Спочатку в суді йому визначили запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у 340,5 тис. гривень застави, що, у свою чергу, заперечила прокуратура. Заставу згодом збільшили до 3 млн грн.

Фото — скріншот

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Монета

За 875 тисяч доларів продано монету XIII століття — гроші поділять скарбошукач і власник землі, де знайдено скарб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.