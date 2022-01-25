ДТП у центрі Харкова: водія, який збив двох підлітків, випустили з СІЗО

34-річного водія Toyota Land Cruiser, який у Харкові на пішохідному переході збив підлітків, випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє «Суспільне», таке рішення ухвалив Київський райсуд Харкова після того, як кримінальне провадження було перекваліфіковано.

«Водієві змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості… Прокуратура ініціювала перед судом це питання, оскільки утримувати під вартою людину, яку підозрюють у нетяжкому злочині, незаконно», — заявив спікер прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, що після ДТП було проведено експертизу, яка показала наявність в організмі водія метадону.

Спочатку в суді йому визначили запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у 340,5 тис. гривень застави, що, у свою чергу, заперечила прокуратура. Заставу згодом збільшили до 3 млн грн.

Фото — скріншот

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