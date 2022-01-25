У Києві водій побив пасажира за прохання включити радіо

В Києві таксист побив темношкірого пасажира на прохання включити «Радіо Маямі». Про це постраждалий, який назвався діджеєм Робом, розповів у сторіс свого Instagram.

За його словами, у ніч на 25 січня вони з друзями замовили таксі через додаток Bolt. Компанія сіла в машину та попросила включити «Радіо Маямі». Після цього водій різко зупинився та висадив пасажирів.

Потім вдарив у голову Роба. Коли той прокинувся за кілька хвилин, водія на місці вже не було.

Роб повідомив, що водія звуть Ахмет та опублікував його номер телефону. Він також написав у службу підтримку Bolt вночі про те, що сталося. Спочатку йому ніхто не відповів. Згодом постраждалий отримав повідомлення, що водія звільнили.

Друг Роба записав відео, в якому також розповів, що сталося.

Раніше у Києві сталася історія, в якій постраждав таксист. Троє хлопців та дівчина викрали таксиста, побили його та зажадали 25 тисяч доларів нібито за зґвалтування дівчини. Водія звільнили поліцейські, а хлопців та дівчину затримали.

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