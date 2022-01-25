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Події

Банда готувала серію нападів на міські об’єкти: СБУ провела обшуки в Житомирській та Харківській областях

15:23 25 січня 2022
сбу

У Харкові та Житомирі спеціально навчене злочинне угруповання планувало серію розбійних нападів на важливі об'єкти у місті. Свої дії банда координувала із російськими спецслужбами. Про це повідомила СБУ після того, як провела обшуки та затримання у двох містах.

СБУ показала, що вилучила під час обшуку

У СБУ кажуть, що угруповання обрало Харківську та Житомирську області, оскільки це прикордонні регіони. Передбачалося, що серія нападів на важливі інфраструктурні об'єкти загострить ситуацію.

Організаторами банди вважають двох місцевих жителів (один із них — громадянин РФ). Спільників зловмисники шукали під виглядом найму співробітників охоронної фірми, а також використовуючи зв'язки серед представників криміналітету.

При обшуках вилучено вибуховий пристрій, стрілецьку зброю та боєприпаси. Також виявлено пристрої глушіння радіочастот та розроблені плани розбійних нападів.

Розслідування ще не закінчено

Нагадаємо, раніше Україну попередили про те, що Росія готує серію диверсій у східних регіонах і вже надіслала групу оперативників, які пройшли спеціальну підготовку. Диверсантів навчили використовувати вибухівку та зброю в умовах населеного пункту.

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