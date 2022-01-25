Пошкодив внутрішні органи: на Сумщині судитимуть чоловіка, який згвалтував знайому до смерті «стороннім предметом»

На Сумщині до суду направили обвинувальний акт щодо чоловіка, який згвалтував знайому та залишив її вмирати.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, у листопаді 2021 року мешканець міста Кролевець запросив додому знайому. Після застілля 45-річний господар згвалтував «з використанням предмета» свою 53-річну гостю, скориставшися її безпорадним станом.

«Незважаючи на те що у постраждалої, яка була непритомна, почалася кровотеча, чоловік не викликав медиків», — зазначили в прокуратурі і додали, що жінка, яка отримала пошкодження, померла.

Щодо чоловіка було розпочато кримінальне провадження за двома статтями КК України, йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше на Миколаївщині суд засудив до 12 років ув'язнення чоловіка, який заліз у будинок своєї колишньої подруги та згвалтував її 12-річну доньку.

А в Апостоловому Дніпропетровській області поліція затримала 29-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві однолітки. Її труп, оголений нижче поясу, знайшли біля вокзалу. Експерти нарахували на тілі жертви 12 ножових поранень — у груди, шию та обличчя.

Фото із сайту Сумської обласної прокуратури

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