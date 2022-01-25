Перестрілка у центрі Києва: біля будівлі СБУ відкрили стрілянину з автомата

У понеділок, 25 січня, у центрі Києва сталася стрілянина.

Біля будівлі СБУ на Володимирській озброєні люди з автоматами напали на активістів громадської організації «Українське стяг».

Про це повідомляють Telegram-канали.

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У мережі пишуть, що на Володимирській обнесли обмінний пункт. Було чути кілька пострілів.

У поліції Києва повідомили, що з'ясовують ситуацію та всі обставини стрілянини у центрі столиці. Постраждалих, за словами правоохоронців, немає, а озброєними людьми були представники охоронної фірми.

У ЗМІ пишуть, що вогонь відкрив працівник охоронної фірми. Він припустив, що обмінник грабують після того, як представники ГО «Український стяг» намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют на вулиці Володимирській, 23-а.

Інкасатор подумав, що відбувається напад на обмінник й відкрив стрілянину, передає «Сегодня» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить акція підприємців SaveФОП, які протестують проти обов'язкового введення касових апаратів.

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