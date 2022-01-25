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Події

У Вінниці жінка зарубала чоловіка сокирою та намагалася підірвати квартиру, щоб приховати злочин

19:43 25 січня 2022
сокира

У Вінниці жінка залишила тяжко травмованого 76-річного чоловіка у квартирі та відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху.

Сама з 13-річним сином потерпілого переїхала в один з готелів міста, повідомили в обласному главку поліції.

В поліцію про злочин повідомив син потерпілого. Вночі 25 січня хлопчик зателефонував на спецлінію поліції «102» та розповів, що мачуха побила його батька. Дитина повідомила, що травмований чоловік залишився у квартирі за місцем проживання, а вони перебувають у готелі.

На місце НП прибула слідчо-оперативна група поліції та швидка допомога. Постраждалий був ще живим, але врятувати 76-річного чоловіка лікарі не змогли.

Попередньо встановлено, що між потерпілим та його громадянською дружиною виник конфлікт. Після суперечки 40-річна жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, сокирою вдарила кілька разів чоловіка по голові. Залишивши потерпілого вмирати, вона зібрала всі цінні речі та гроші та поїхала до готелю, де її затримали поліцейські.

Жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Зараз вона перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, у Броварському районі під Києвом чоловік до смерті побив свою дружину. А під Черніговом катували та по-звірячому вбили молодого хлопця.

Фото https://vn.npu.gov.ua/

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