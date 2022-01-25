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Рятували усією громадою: у Дніпрі хлопчик застряг ліктем у батареї опалення

20:54 25 січня 2022
рятувальники

У вівторок, 25 січня, у Дніпрі врятували 7-річного хлопчика, який застряг рукою в батареї опалення та не міг самостійно її витягнути.
Інцидент стався на вулиці Передовій.

В обласному главку ДСНС повідомили, що за допомогою звернулася мама дитини.

Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили та в такий спосіб звільнили з пастки.

У порятунку малюка брали участь 4 співробітники ДСНС.

Нагадаємо, у Черкасах медики врятували дитину, яка вдихнула голку. А в Дніпрі лікарі з тіла однорічної дитини витягли болт завдовжки чотири сантиметри. Хлопчик два тижні після операції був у реанімації.



Фото https://dp.dsns.gov.ua/

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