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Події

Жахлива ДТП під Харковом: одного з водіїв внаслідок аварії розірвало на шматки

22:09 25 січня 2022
ДТП

У вівторок, 25 січня, на трасі поблизу селища Коротич під Харковом зіткнулися дві вантажівки та позашляховик. Аварія сталася близько пів на п'яту вечора.

Внаслідок ДТП загинув водій позашляховика, ще троє людей отримали травми, повідомили у Нацполіції.

У Telegram-каналі «ТруХа» повідомили, що внаслідок зіткнення тіло водія позашляховика буквально розірвало. Пасажири дивом вижили.

За даними Центру екстреної медицини та медицини катастроф, водій позашляховика — чоловік близько 45 років — загинув, йому відірвало голову. Трьох його пасажирів, чоловіків від 51 до 61 року, госпіталізовано з забоями, передає «ГородХ».

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, під Києвом легковий автомобіль влетів під важку фуру — загинуло четверо людей.

Фото https://hk.npu.gov.ua/

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