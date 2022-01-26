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Події

«Розвела» 12 людей: на Полтавщині дівчина обікрала «залицяльників» з кафе та набрала кредитів

12:54 26 січня 2022
Поліція

На Полтавщині поліцейські викрили 20-річну дівчину, яка знайомилася у розважальних закладах із чоловіками, а потім обкрадала їх.

Як повідомляють у ГУНП у Полтавській області, жертвами уродженки Херсонської області стали як мінімум 12 чоловіків — мешканці Кременчука та Горішніх Плавнів.

За словами заступника начальника обласної поліції Сергія Рекуна, дівчині вже повідомили про підозру. Їй інкримінують частину 2 статті 185 КК України (крадіжка, вчинена неодноразово).

«Під час попереднього розслідування встановили, що на додаток до крадіжок майна та цінностей, дівчина взяла кілька кредитів у різних фінансових установах. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу», — зазначили в поліції.

Фігурантку кримінального провадження перевіряють на участь в аналогічних злочинах на території Кременчуцького району.

Раніше у Київській області «на гарячому» затримали злодійку-рекордсменку, яка оригінално привласнювала золото та цінності. Вона приходила до магазинів та аптек, представляючися співробітницею енергетичної компанії. Аферистка стверджувала, що напруга у мережі підніметься до 40 тисяч вольт, та що золоті прикраси, мобільні телефони та інші металеві цінності необхідно покласти у темний пакет, інакше вони «почорніють» або зіпсуються. Потім вона забирала пакет із речами і зникала.

Фото поліції Полтавської області

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