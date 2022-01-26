Голову затиснуло під аркою двері автомобіля: на Одещині у страшній ДТП загинула дівчина

На автодорозі Приморське — Вилкове у кювет злетів легковий автомобіль, у ДТП загинула дівчина.

Інформагенція «БессарабіяINFORM» повідомляє, що HONDA Accord, якою керував нетверезий 40-річний водій, злетіла зі слизької дороги у кювет, у плавні, і перекинулася на дах.

Зазначається, що ДТП трапилася близько 4 години ранку. За попередніми даними, водій сів за кермо п'яним і не впорався з керуванням.

Мешканець Кілії зміг вибратися з автомобіля самостійно, він майже не постраждав: переохолодився та відбувся порізом на руці.

А його пасажирка — 27-річна мешканка села Камишівка — від отриманих травм померла на місці. Її голову затиснутою під аркою дверей автомобіля. Вона не була пристебнута ременем безпеки.

Раніше на трасі під Харковом зіткнулися дві вантажівки та позашляховик. У ДТП загинув водій позашляховика, тіло якого буквально розірвало на шматки. Його пасажири дивом вижили.

Фото одеського главку ДСНС

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter