У Дніпрі зіткнулися вантажівка та автобус з пасажирами: є постраждалі

У середу, 26 січня, у Дніпрі сталася ДТП, в якій зіткнулися фура та пасажирський автобус.

Аварія сталася на вулиці Курсантській — зіткнулися вантажівка Volvo та маршрутка «Богдан». У ДТП постраждав пасажир маршрутки, передає

«Інформатор».





За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися неподалік авторинку. Фура нібито раптово в'їхала у задню частину салону маршрутки, що рухалася праворуч дороги. Удар був такої сили, що у «Богдана» вилетіло заднє скло. Постраждала і фура.

Травмувався один пасажир маршрутки, його забрали до лікарні з забоєм грудної клітки. На місці працює патрульна поліція, деталі пригоди встановлюються.

Нагадаємо, 25 січня, поблизу селища Коротич під Харковом зіткнулися дві вантажівки та позашляховик. Внаслідок аварії водія позашляховика розірвало на шматки. Його пасажирів з забоями госпіталізовано.

Фото https://dp.informator.ua/

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