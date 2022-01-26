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Події

Скандальна ДТП «зірки соцмереж» у Києві: поліція знайшла потерпілого

15:40 26 січня 2022
дтп

У Києві поліція зайнялася розслідуванням ДТП за участю «зірки соцмереж» Марії Семенової, що в Instagram відома як «Тішина». Молода компанія на авто збила чоловіка на моноколесі. Поліція повідомила, що вже знайшла потерпілого від юних автогонщиків.

26-річний постраждалий від госпіталізації відмовився, але погодився відповісти на запитання поліцейських. Встановлено, що чоловік на моноколісі їхав по проїжджій частині, де й був збитий автомобілем «Порше», який рухався у попутному напрямку.

Білий «Порше» з розбитою передньою частиною було знайдено на вулиці Воздвиженській у центрі Києва. Пошкодження визнано характерними для ДТП.

Автомобіль знайшли у центрі Києва

Справа розслідується як порушення правил безпеки дорожнього руху, призначено судово-медичні експертизи, встановлюються причетні до аварії. Для винних Кримінальний кодекс передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення водійських прав на той же термін.

Нагадаємо, раніше в Instagram блогер «Тішина» заявила, що чоловікові на моноколесі вони заплатили за завдану шкоду і розійшлися без претензій.

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