Вбивство поліцейського у Чернігові: справу щодо підлітків передали до суду

У ніч на 2 жовтня 2021 року у Чернігові у мікрорайоні Масани знайшли вбитим капітана поліції. Його колега — теж капітан поліції — отримав тяжке поранення та був доставлений до лікарні у тяжкому стані. Правоохоронців, які лежали непритомні прямо на вулиці, знайшли перехожі.

Обидва поліцейські в момент нападу були не на службі. У загиблого 30-річного Артура Єрохіна, який працював у міграційній поліції, залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

І ось тепер Офіс генерального прокурора України повідомляє що за вбивство та замах на вбивство поліцейських у Чернігові судитимуть чотирьох підлітків: Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака за фактом вбивства однієї особи та незакінченого замаху на вбивство другої особи за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном (ч.3 ст. 15 п.1, п. 12 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України).

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року поруч із супермаркетом у місті Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, що перебували у відпустці, і групою молодих людей. Внаслідок конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесних ушкоджень, від яких один помер на місці події. При цьому під час бійки один із нападників встиг відкрито викрасти мобільний телефон потерпілого.

За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід: утримання під вартою. Наразі вони перебувають у Чернігівському СІЗО.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні провадилось Головним управлінням Національної поліції у Чернігівській області.

Також двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області висунули підозру в тому, що вони залишили без допомоги людини, яка перебуває в небезпеці. За даними слідства, патрульні цієї трагічної ночі бачили групу людей, у яких був конфлікт із двома постраждалими поліцейськими. Проте вони нічого не зробили.

«Правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а залишили місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, враховуючи кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, внаслідок чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні», — повідомив Офіс генпрокурора.

Фото Національної поліції

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