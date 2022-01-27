У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі з автомату, є загиблі (відео)

ЗМІ повідомили про серйозну НП у Дніпрі — у ніч на четвер, 27 січня, солдат-строковик розстріляв товаришів по службі з автомату.

Як повідомляє «Інформатор. Дніпро», 20-річний військовослужбовець взяв автомат у збройовій та відкрив вогонь. На той момент у караульному приміщенні було 22 особи — двом із них вдалося вискочити на вулицю та покликати на допомогу.

Видання зазначало, що повідомлялося про чотирьох загиблих та одного пораненого. Пізніше в поліції заявили, що жертв і постраждалих більше — загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро із пораненнями госпіталізовані.

У Дніпропетровській та сусідніх областях запроваджено поліцейську спецоперацію. На пошуки підозрюваного залучено всі служби поліції.

Встановлено, що стрілець — військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.

Стрілка наразі не знайшли. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу.

Солдат був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат.

Нагадаємо, що нещодавно НП сталася у Чернівецькому прикордонному загоні, де 22-річний солдат отримав вогнепальне поранення, а 19-річного було знайдено застреленим.

Фото https://dp.informator.ua

726

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter