28.57 / 28.92 32.13 / 32.67
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі з автомату, є загиблі (відео)

8:14 27 січня 2022
Поліція та «швидкі»

ЗМІ повідомили про серйозну НП у Дніпрі — у ніч на четвер, 27 січня, солдат-строковик розстріляв товаришів по службі з автомату.

Як повідомляє «Інформатор. Дніпро», 20-річний військовослужбовець взяв автомат у збройовій та відкрив вогонь. На той момент у караульному приміщенні було 22 особи — двом із них вдалося вискочити на вулицю та покликати на допомогу.

Видання зазначало, що повідомлялося про чотирьох загиблих та одного пораненого. Пізніше в поліції заявили, що жертв і постраждалих більше — загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро із пораненнями госпіталізовані.

У Дніпропетровській та сусідніх областях запроваджено поліцейську спецоперацію. На пошуки підозрюваного залучено всі служби поліції.

Встановлено, що стрілець — військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.

Стрілка наразі не знайшли. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу.

Солдат був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат.

Нагадаємо, що нещодавно НП сталася у Чернівецькому прикордонному загоні, де 22-річний солдат отримав вогнепальне поранення, а 19-річного було знайдено застреленим.

Фото https://dp.informator.ua

726

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Президія Верховної Ради

Рада має намір частково піти на поступки ФОПам: що буде за відсутність касових апаратів

таюне

«Пощастило»: фанати відреагували на фотосесію таємної дружини Винника

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.