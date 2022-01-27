Трагедія у Дніпрі: що відомо про особу стрілка

Внаслідок нічної стрілянини на території заводу «Південмаш» у Дніпрі загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка, співробітниця підприємства. У розшук був оголошений підозрюваний — 20-річний солдат строкової служби. Через кілька годин після трагедії солдата затримали у передмісті Дніпра — населеному пункті Підгородне.

На даний момент відомо, що затриманий — Рябчук Артемій Юрійович — входив до числа охоронців території заводу «Південмаш». Рябчук народився 2001 року в Ізмаїлі Одеської області, восени 2021-го був призваний на строкову службу, тобто встиг прослужити три місяці.

Заступник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що окрім мотивів злочину та перевірки випадків «дідівщини» у колективі, слідство поцікавиться, як військовослужбовцю вдалося пройти медкомісію та отримати доступ до зброї.

Як повідомляє УНН, штатні психологи Нацгвардії під час рутинних перевірок не помічали у військовослужбовця порушень ментального здоров'я або проблем із морально-психологічним станом. Солдат не входив до тих осіб, яким психологи рекомендували приділити посилену увагу. Інформація щодо можливих конфліктів між військовослужбовцями перевіряється.

Нагадаємо, вночі 27 січня солдат-строковик під час процедури отримання зброї заволодів автоматом Калашникова, розстріляв вартових, після чого зі зброєю втік. У караульному приміщенні було 22 особи, п'ятеро загинуло, ще п'ятеро поранено, двом вдалося вирватися на вулицю та покликати на допомогу.

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