Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: з'явилася інформація про стан постраждалих, відкрито кримінальну справу

У Дніпрі після стрілянини на території заводу «Південмаш» загинули четверо військовослужбовців та жінка-співробітниця підприємства. Ще п'ятеро людей перебувають у лікарні. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, серед поранених найсильніше постраждала дівчина-військовослужбовець Національної гвардії.

До 22-річної військовослужбовки потрапили три кулі впритул — у коліно, у плече та в живіт. Постраждала втратила понад три літри крові.

Двоє військовослужбовців Нацгвардії перебувають у тяжкому стані. Один був поранений у черевну порожнину, другий отримав поранення у груди, у стегно та в плече.

Ще двоє поранених лежать у лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі. Лікарі кажуть, що загрози життю немає.

За інформацією Нацгвардії, загинули четверо військовослужбовців НГУ:

старший лейтенант Олександр Буганов;

молодший сержант Олександр Драган;

старший солдат Артем Левківський;

солдат Леонід Чернік.

Разом із ними загинула контролер КПП, співробітниця відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про умисне вбивство. Причини стрілянини та мотиви злочинця встановлюються.

Нагадаємо, 27 січня один із військовослужбовців Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі, після чого втік. Затримали підозрюваного у передмісті Дніпра .

Фото ngu.gov.ua

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