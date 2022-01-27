Трагедія у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу

У соцмережах з'явився відеозапис трагедії у Дніпрі, де на території заводу «Південмаш» солдат-строковик Національної гвардії влаштував стрілянину по товаришах по службі. Відео з камер спостереження зафіксувало, що стрілянина розпочалася, коли нацгвардійці діставали зброю із сейфів.

Чоловік, озброївшись автоматом Калашникова, розстріляв тих, хто був поруч, потім зробив кілька пострілів вже по жертвах, котрі лежали.

Перед тим, як втекти з території заводу, нацгвардієць прихопив із собою боєприпаси до АКСУ. При затриманні при підозрюваному виявлено автомат Калашникова та патрони.

Операцію із затримання проводили патрульні поліцейські з Дніпропетровської області.

Після стрілянини нацгвардієць встиг виїхати за три кілометри від Дніпра — до найближчого передмістя. Судячи з відео, туди стрілець дістався попутним транспортом.

Нагадаємо, в результаті стрілянини було вбито четверо військовослужбовців Нацгвардії та жінку-співробітницю охорони «Південмашу». Ще п'ятеро людей перебувають у лікарнях Дніпра, троє з постраждалих — у тяжкому стані.

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