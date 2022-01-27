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Трагедія у Дніпрі: з'явилися нові подробиці затримання стрільця (відео)

11:50 27 січня 2022
Затримання у Дніпрі

У поліції Дніпра повідомили подробиці про затримання військовослужбовця, який влаштував бійню, розстрілявши з автомата товаришів по службі — п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро було поранено.

У ГУНП на Дніпропетровщині зазначили, що першими на виклик громадян прибув екіпаж патрульної поліції — правоохоронці відпрацьовували повідомлення громадян, які помічали підозрілих людей.

Операцію із затримання проводили спільно патрульні, поліцейські управління карного розшуку, слідчі, бійці спецпідрозділу КОРД та відділу аеропідтримки спільно з ГБР.

Солдата-строковика затримали о 9:30 на вулиці.

Фото поліції Дніпропетровщини

Тим часом у ДБР повідомили, що військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, затриманий під Дніпром, сам зв'язався з поліцією, попросивши про це випадкову перехожу.

Коментар заступника директора теруправління ДБР Володимира Шило у мережу виклало «Суспільне Дніпро».

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 (навмисне вбивство), що передбачає покарання до довічного ув'язнення.

Під час стрілянини на території заводу «Південмаш» загинули четверо військовослужбовців та співробітниця підприємства. Серед поранених найбільше постраждала 22-річна військова, в яку поцілили три кулі. Двоє нацгвардійців у тяжкому стані, загрози життю інших двох поранених немає.

Фото поліції Дніпропетровської області

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