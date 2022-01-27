Розстріл у Дніпрі: стали відомі імена загиблих
В Національній гвардії України назвали імена загиблих під час бійні на «Південмаші» у Дніпрі, де по товаришах по службі відкрив вогонь з автомата нацгвардієць Артемій Рябчук, який убив п'ятьох, а ще п'ятьох поранив.
Як повідомляють у НГУ, загинули четверо нацгвардійців:
- старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович;
- молодший сержант Драган Олександр Олександрович;
- старший солдат Левковський Артем Володимирович;
- солдат Чорник Леонід Леонідович.
Також загинула контролерка КПП, співробітниця відомчої охорони Лебеденец Віра Сергіївна.
Трагедія сталася на території «Південмашу» у ніч проти четверга, 27 січня. Близько 9:30 військовослужбовця, який втік, було затримано під Дніпром.
Фото Pixabay314
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