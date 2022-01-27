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Розстріл у Дніпрі: стали відомі імена загиблих

12:10 27 січня 2022
Свічки

В Національній гвардії України назвали імена загиблих під час бійні на «Південмаші» у Дніпрі, де по товаришах по службі відкрив вогонь з автомата нацгвардієць Артемій Рябчук, який убив п'ятьох, а ще п'ятьох поранив.

Як повідомляють у НГУ, загинули четверо нацгвардійців:

  • старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович;
  • молодший сержант Драган Олександр Олександрович;
  • старший солдат Левковський Артем Володимирович;
  • солдат Чорник Леонід Леонідович.

Також загинула контролерка КПП, співробітниця відомчої охорони Лебеденец Віра Сергіївна.

Трагедія сталася на території «Південмашу» у ніч проти четверга, 27 січня. Близько 9:30 військовослужбовця, який втік, було затримано під Дніпром.

Фото Pixabay

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Розстріл у Дніпрі: стали відомі імена загиблих

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