Оперували з 7 ранку: у лікарні ім. Мечникова про стан постраждалих під час розстрілу у Дніпрі

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі, куди відвезли поранені під час бійні на території Південмашу нацгвардійці, розповіли про стан здоров'я госпіталізованих.

Як повідомляє «Інформатор», посилаючись на головного лікаря Мечникова Сергія Риженка, 25-річний військовослужбовець Ігор надійшов з найважчим проникаючим пораненням живота — у нього контузія печінки, у черевну порожнину вилився літр крові. Під час операції з його тіла витягли фрагмент кулі, пораненого помістили у відділення реанімації політравми. Стан здоров'я тяжкий.

У іншого бійця — перелом лівого стегна, куля зупинилася біля стегнової артерії. Якби вона зачепила судину, він би сплив кров'ю за лічені хвилини. Стан важкий, ближче до середнього.

У 19-річного Дениса поранення у ділянку сідничного м'яза. Лікарі стверджують, що серйозних проблем немає, втрата крові невелика.

У найважчому стані перебуває 22-річна військова Жанна — в неї вистрілили впритул тричі. Одна з куль увійшла в живіт, в області пупка, і прошила її навиліт, зламавши хребець. Пошкоджено товстий та тонкий кишківники, у черевній порожнині — близько 3 літрів крові. Ще дві кулі поцілили у коліно та плече.

«Коли розкрили живіт, весь кишківник був розбитий. Ми вже закінчили операцію, стан критичний, якщо виживе, буде ще один подвиг лікарів лікарні Мечникова. Вона встигла сказати: „Я не очікувала, я повернулася, почула постріли, впала“… Операція була важка, куля порубала кишківник і зачепила край печінки. Заповнити такі кровотечі досить складно. Дівчина на ШВЛ, боротьба за життя триває», — зазначає Сергій Риженко.

Четверо поранених перебувають у Мечникові. Операції тривали з 7 ранку, наразі всі вони завершилися. Ще одного пораненого шпиталізували у 16-ту лікарню.

Раніше у Нацгвардії назвали імена чотирьох загиблих військовослужбовців, а також співробітниці відомчої охорони «Південмашу».

Фото https://dp.informator.ua

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