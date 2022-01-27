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Події

Затриманий стрілок розповів деталі вбивства у Дніпрі на камеру (відео)

13:30 27 січня 2022
затриманий

Військовослужбовець Національної гвардії, затриманий за стрілянину в Дніпрі, розповів, як і з яких причин зважився на вбивство товаришів по службі. Відео наводить дніпровський Telegram-канал ХД.

Нацгвардієць пояснив, що стріляв по начальнику варти, його помічнику, військовослужбовцям-контрактникам та строковикам. Одна з військовослужбовців була поранена, оскільки стрілок побоювався, що доповідь про події в караульному приміщенні буде передано в частину.

Ще одну жінку, співробітницю відомчої охорони, було вбито, оскільки вона не хотіла випускати стрілка з території заводу. Військовослужбовець заявив, що вистрілив контролерці КПП у голову.

Нардеп Юлія Яцик підтвердила здогади, що до трагедії призвело цькування військовослужбовця: «Попередня інформація по нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його „стукачем“ і почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоби отримати автомат і помститися. Про скоєне не шкодує».

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на території заводу «Південмаш» загинули четверо військовослужбовців та жінка-співробітниця підприємства. Ще п'ятеро людей перебувають у лікарні, троє — у тяжкому стані.

Фото dnipropolice/facebook

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Затриманий стрілок розповів деталі вбивства у Дніпрі на камеру (відео)

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