У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва і потерпілі

У Запоріжжі рано вранці 28 січня в чотирьохповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо — газоповітряної суміші). Було повністю зруйновано третій під'їзд, загинула людина, а ще дві — постраждали. Про це повідомляє ДСНС.

Під'зд зруйновано повністю

Вже встановлено, що вибух стався в квартирі на другому поверсі.

Було зруйновано несучі елементи, пошкоджено 7 квартир.

Пошкоджено 7 квартир

Зі зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців, проте пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій тривають.

З під'їзду евакуювали 15 мешканців

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.

Нагадаємо, на початку грудня аналогічний вибух стався у місті Покровськ (Донецька область) — в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку.

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