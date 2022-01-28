У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва і потерпілі
У Запоріжжі рано вранці 28 січня в чотирьохповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо — газоповітряної суміші). Було повністю зруйновано третій під'їзд, загинула людина, а ще дві — постраждали. Про це повідомляє ДСНС.
Вже встановлено, що вибух стався в квартирі на другому поверсі.
Було зруйновано несучі елементи, пошкоджено 7 квартир.
Зі зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців, проте пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій тривають.
Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.
Нагадаємо, на початку грудня аналогічний вибух стався у місті Покровськ (Донецька область) — в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку.300
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter