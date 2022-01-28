28.80 / 29.09 32.17 / 32.63
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух: є жертва і потерпілі

7:55 28 січня 2022
Оперативне фото ДСНС

У Запоріжжі рано вранці 28 січня в чотирьохповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо — газоповітряної суміші). Було повністю зруйновано третій під'їзд, загинула людина, а ще дві — постраждали. Про це повідомляє ДСНС.

Під'зд зруйновано повністю

Вже встановлено, що вибух стався в квартирі на другому поверсі.

Було зруйновано несучі елементи, пошкоджено 7 квартир.

Пошкоджено 7 квартир

Зі зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців, проте пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій тривають.

З під'їзду евакуювали 15 мешканців

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.

Нагадаємо, на початку грудня аналогічний вибух стався у місті Покровськ (Донецька область) — в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Торгівля в Інтернеті

Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.