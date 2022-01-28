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Події

Зухвале пограбування у Києві: у чоловіка відібрали зі стріляниною 10 млн гривень

10:04 28 січня 2022
Зброя

У Голосіївському районі Києва в ніч на 28 січня сталося збройне пограбування — невідомі напали на постраждалого на вулиці Паньківській, кілька разів вистрілили в нього з вогнепальної зброї та відібрали близько 10 млн. гривень.

Наразі за життя чоловіка борються медики, а стрільців шукає поліція, повідомляють «Вартові еспресо».

Відомо, що грабіжники втекли з місця злочину на автомобілі Audi сірого кольору, а сам постраждалий був за кермом Skoda.

Нагадаємо, 25 січня перестрілка сталася в центрі Києва — біля будівлі СБУ на Володимирській озброєні люди з автоматами напали на активістів громадської організації «Український стяг».

Фото espreso.tv/

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