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Події

Теракт у військовій частині та напад на волонтерів: що планував агент РФ на Одещині (відео)

11:48 28 січня 2022
Затримання агента РФ

Агент військової розвідки Росії, якого СБУ затримала «на гарячому» під час вербування виконавця майбутніх злочинів, планував теракти в Одесі.

У Службі безпеки України оприлюднили записи, на яких російський агент та знайдений ним виконавець обговорюють плани, серед яких, зокрема, підпали офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС; серія терактів на Одещині, у тому числі й на території військової частини. Також вони розмовляли про співпрацю з російською розвідкою та навички стрілянини з гранатомета.

Зловмисника взято під варту, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Ексклюзивний матеріал «Телефонний тероризм захлиснув Україну: експерт не відкидає причетності до цього Росії» читайте на сайті «ФАКТІВ». За словами заступника директора Інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, після початку війни у 2014 році кількість повідомлень про фейкове мінування зросла втричі.

Фото СБУ

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