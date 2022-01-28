Вінницька поліція оголосила винагороду у 100 тисяч гривень за правдиву інформацію про вбивцю чи вбивць молодої жінки з села Голубечого Крижопільської територіальної громади. Винагороду готові надати благодійники, які зацікавлені у розкритті злочину.

Нагадуємо, що 32-річну мати двох дітей Олену (на фото у заголовку) вбили у ніч з 23 на 24 серпня 2019 року. Як свого часу розповідали «ФАКТАМ» мати й сестра загиблої, тоді жінка поверталася додому до села з роботи. Розмовляла по мобільному зі своїм другом. Аж зненацька закричала у слухавку: «Відпустіть мене!» Додому вже не повернулась. Близько о пів на третю годину ночі стривожені родичі, які забили на сполох, знайшли її понівечене оголене тіло на краю села у яру. На голові та тілі жінки не було живого місця. Її декілька разів вдарили ножем у серце.

У поліції «ФАКТАМ» повідомили, що під час відпрацювання різних версій злочину перевірили безліч ймовірних підозрюваних, але марно.

«Чесно кажучи, незрозуміло, чим і кому завинила молода жінка, яка не мала ворогів та боргів, сама виховувала двох дітей, мешкала з батьками. За словами свідків, було складено фоторобот особи, яка в той момент могла перебувати на місці злочину або неподалік. Однак поки що ми не можемо достеменно стверджувати, що саме це і є підозрюваний», — повідомив «ФАКТАМ» заступник начальника Управління карного розшуку поліції Вінниччини Олександр Мамлига.

Поліція звертається до всіх, хто володіє достовірною інформацією про причетних до вчинення вбивства, телефонувати: (096)06−99−951 та (063)88−00−146. Конфіденційність та грошова винагорода в сумі 100 000 гривень гарантовані.

У поліції пояснили, що грошову винагороду готові надати благодійники, які зацікавлені, щоб цей резонансний злочин вдалось розкрити.

Того ж року у Крижополі стались ще декілька резонансних злочинів: два смертельні побиття двох чоловіків та спроба зґвалтування жінки. Як ми вже розповідали, місцеві мешканці акцентували на їхній подібності.

Місцевий залізничний вокзал, з яким так чи інакше пов’язані усі вищевказані злочини

«Замах на зґвалтування та завдання тілесних ушкоджень не розкриті, — пояснила «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікацій поліції Вінниччини Анна Олійник. - Але слідству достеменно відомо, що ці злочини жодним чином не пов’язані із вбивством молодої жінки. Слідство за цими фактами триває. Ми просимо усіх громадян, хто щось знає про їхні обставини, теж обов’язково звертатись до поліції або телефонувати на спецлінію «102».

Раніше «ФАКТИ» писали про жорстоке вбивство під Києвом: чоловік через ревнощі ціпком забив свого товариша до смерті. А потім, приховуючи сліди злочину, підпалив його у будинку.

Фото — https://33kanal.com/ та відділу комунікацій поліції Вінниччини

186

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter