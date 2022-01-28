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Події

Вдома чекала одинадцятирічна донька: що відомо про загиблу під час розстрілу у Дніпрі

16:51 28 січня 2022
завод

Під час кривавої бійні на «Південмаші» у Дніпрі загинула контролерка відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець.

Через її пост озброєний Артем Рябчук хотів вийти до міста. Неозброєна контролерка протистояла нападнику, попри погрози та фізичне насильство — він тягав її за волосся.

Жінка так і не відчинила двері та не віддала ключі. Тоді нацгвардієць її застрелив.

35-річна жінка понад п'ятнадцять років пропрацювала на підприємстві. У загиблої залишилася 11-річна донька.

«Тієї трагічної ночі 27 січня на контрольно-пропускному пункті заводоуправління „Південмашу“ несла свою службу контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець. Вірі Сергіївні, якій цього року мало виповнитися 36 років, залишалося перебувати на посту найважчі передранішні години… вдома на неї чекала одинадцятирічна донька. Але зустрітися у цьому житті їм уже не судилося. Немає слів для вшанування Віри Сергіївни Лебединець, непомітної героїні, яка працювала поряд з нами», — пишуть колеги загиблої.

Нагадаємо, 20-річний солдат-строковик Артем Рябчук у ніч на 27 січня відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. П'ятеро військових загинули. Ще п'ятеро поранено.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголошено днями жалоби.

Фото https://www.facebook.com/

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