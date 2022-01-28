Розстріл у Дніпрі: підозрюваного доставили до суду (відео)

У Дніпрі, де після бійні на «Південмаші» оголосили дводенну жалобу, до Кіровського районного суду доставили нацгвардійця Рябчука, причетного до масового розстрілу, під час якого загинуло п'ятеро людей, а ще п'ятьох було поранено.

Як повідомляє «Суспільне», у Дніпрі 28 січня в суді призначено засідання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нацгвардійця, який утік із території «Південмашу» з автоматом, затримали вранці 27 січня під Дніпром. Солдат попросив випадкову перехожу зателефонувати до поліції та повідомити, де він перебуває.

Після затримання військовослужбовець розповів на камеру, що стріляв у начальника варти, його помічника, військовослужбовців-контрактників та строковиків. Одна з військовослужбовців була поранена, оскільки стрілець побоювався, що про стрілянину у караульному приміщенні повідомлять у частину. Він також застрелив співробітницю відомчої охорони, яка не хотіла його випускати з території заводу.

Фото поліції Дніпропетровщини

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter