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Події

Детективи НАБУ затримали народного депутата: причина, перші подробиці та фото

19:01 28 січня 2022
затримання

Увечері 28 січня детективи НАБУ затримали «на гарячому» чинного народного депутата України. Народний обранець отримав хабар у розмірі 558 тисяч гривень.

За даними слідства, політик взяв гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області, повідомили у НАБУ.

Головний редактор «Цензор Нет» Юрій Бутусов, посилаючись на джерело у правоохоронних органах, пише, що на хабарі попався народний депутат від «Слуги народу» Сергій Кузьміних.

За попередніми даними, затримання відбулося під час передачі народному депутату грошей, які детективи кваліфікують як отримання хабаря.

Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером у Житомирі. Його брат Олег Кузьміних — відомий герой війни, один з учасників боїв у Донецькому аеропорту.
На початку війни широко публікувалися фото побитого Олега Кузьміних, який був у полоні бойовиків в окупованому Донецьку.

Раніше «ФАКТИ» писали про затримання начальника районного управління поліції на Одещині. Офіцер попався на хабарі першого дня після призначення на керівну посаду.

Фото https://www.facebook.com/nabu.gov.ua

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