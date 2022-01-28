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Події

Розстріл на «Південмаші»: у Дніпрі суд обирає запобіжний захід підозрюваному (відеотрансляція)

19:59 28 січня 2022
в суді

У Кіровському райсуді Дніпра обирають запобіжний захід Артему Рябчуку, який розстріляв п'ятьох товаришів по службі та поранив ще п'ятьох.

Засідання розпочалося близько 16:00.

Прокуратура наполягає на мірі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо, трагедія сталася у ніч проти 27 січня. Після розстрілу нацгвардієць Рябчук утік з території «Південмашу» з автоматом.

Затримали його вранці 27 січня під Дніпром. Солдат попросив випадкову перехожу зателефонувати до поліції та повідомити, де він перебуває.

Військовослужбовець розповів на камеру, що стріляв по начальнику варти, його помічнику, військовослужбовцям-контрактникам та строковикам. Він також застрелив співробітницю відомчої охорони, яка не хотіла його випускати з території заводу.

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