«Я винний й повністю усвідомлюю свою провину»: що сказав дніпровський стрілок у суді (відео)

Нацгвардієць Артем Рябчук, який розстріляв у ніч на 27 січня своїх товаришів по службі у Дніпрі, визнав себе винним. Він заявив на суді, що кається у скоєному та просить відправити його до СІЗО.

«Я винен і повністю визнаю свою провину», — сказав стрілок.

За його словами, йому щиро шкода людей, яким він спричинив біль своїм вчинком.

«Моє єдине бажання — відправте мене не на гауптвахту, а в СІЗО» — попросив нацгвардієць.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня у Дніпрі на «Південмаші» нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох було поранено. Серед загиблих 36-річна жінка контролерка відомчої охорони. У неї залишилася 11-річна донька.

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