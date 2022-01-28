У «Слузі народу» підтвердили затримання нардепа Кузьміних
Затримання народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабаря стало шоком для всієї фракції «Слуги народу». Заяву Давида Арахамії опублікувала речниця Юлія Палійчук.
Арахамія повідомив, що він, як і всі, дізнався про те, що сталося, зі ЗМІ.
«…Сергій Кузьміних — волонтер, брат легендарного комбата „кіборгів“ Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон й після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних одержав від команди величезний кредит довіри», — пише Арахамія.
За його словами, якщо затриманий нардеп вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно з законом. Фракція не прикриватиме правопорушення.
«Закон один для всіх, незалежно від прізвища та біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути ні для кого амністією», — наголосив Арахамія.
Нагадаємо, увечері 28 січня детективи НАБУ затримали народного депутата України Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. Політик узяв гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.122
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