Суд пішов назустріч стрілку з Дніпра: нацгвардійцю, який розстріляв товаришів по службі, обрали запобіжний захід

Нацгвардійця Артема Рябчука, який влаштував криваву бійню на заводі «Південмаш» у Дніпрі, суд заарештував на 60 діб без права внесення застави.



Про обрання такого запобіжного заходу клопотали прокурори.

Відомо, що перед оголошенням рішення суддя перебував у кімнаті для нарад понад 2 години. Суддя визнав наявність ризиків впливу Рябчука на свідків, представників постраждалих та слідчих, а також можливість знищити докази його злочину.

Адвокат нацгвардійця попросив суд не обирати підозрюваному тримання під вартою в умовах гауптвахти. Про це просив і сам Рябчук.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня у Дніпрі на «Південмаші» нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох було поранено. Серед загиблих 36-річна жінка контролер відомчої охорони.

На суді Рябчук свою провину визнав та попросив відправити його до СІЗО, а не на гауптвахту.

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