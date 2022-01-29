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Події

Пасажирський потяг на смерть збив двох людей на Львівщині

10:48 29 січня 2022
потяг

У суботу, 29 січня у місті Пустомити Львівської області на перегоні Щирець — Глинна-Наварія потяг № 46 сполученням Ужгород — Лисичанськ травмував двох людей. Про це повідомляється на сайті Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився близько другої години ночі. 42-річна жінка загинула на місці події. 52-річний чоловік помер у лікарні міста Пустомити.

Причини та обставини події встановлюються.

Раніше подібна трагедія сталася на Херсонщині. Там під потяг потрапив поліцейський. Від одержаних травм він загинув на місці.

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