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Події

Росіяни захопили двох українських рибалок, катер яких віднесло до берегів Криму, — омбудсмен

11:02 29 січня 2022
Азовське море

Російські прикордонники затримали в акваторії Азовского моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка. Про це повідомила український омбудсман Людмила Денісова у Telegram.

Так, Романюта та Герасименко вийшли 25 січня в Азовське море на риболовецькому судні «Волга» з Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіно у тимчасово окупованому Криму.

Українську сторону про затримання РФ не поінформувала.

Денісова зазначила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права та звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих українців.

ГУ Нацполіції у Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч.1ст.146−1 ККУ (насильницьке зникнення).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Людмила Денісова повідомила про критичний стан здоров'я Олени Пех, яку бойовики затримали в серпні 2018 року в окупованій Горлівці, а в березні 2020 року засудили до 13 років ув'язнення за «державну зраду».

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