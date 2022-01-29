«Просто подобалося вбивати»: українка стала жертвою маніяка у Польщі

У Польщі вбили українку — 49-річну заробітчанку з Житомирщини Надію Яремчук, повідомляє inpoland.net.

Серійний убивця вдарив жінку по голові й пограбував, коли вона пізно увечері йшла на роботу. Жінка всю ніч пролежала під зливою. Тіло загиблої виявили лише вранці.

За даними поліції, вбивцею виявився 25-річний поляк, який здавався цілком благонадійним — не вживав спиртного та наркотиків.

Вбивця їхав за жертвою машиною. Потім вийшов, убив молотком, забрав сумку та поїхав далі.

Як виявилось, Надія Яремчук не єдина жертва цього чоловіка. Поліція під час обшуків знайшла сумку з інструментами, на яких виявили сліди крові жертв.

Для кожного нового вбивства він брав новий інструмент.

Свою чергову жертву поляк вистежував, а потім убивав, бо йому це подобалося.

На нього чекає 25 років в'язниці.

У загиблої від рук убивці Надії Яремчук 10 років тому помер чоловік, вона лишилася з двома дітьми. Старший син зараз уже дорослий, у нього своя сім'я та двоє дітей. 20-річну доньку, яка нещодавно закінчила коледж, мама покликала з собою до Польщі на заробітки, розповіла одна зі знайомих загиблої.

Жінка працювала на різних роботах, ні від чого не відмовлялася. Її донька теж влаштувалась різноробочою. Тепер вона залишилася в Польщі сама, повідомляє «Обозреватель».

Нагадаємо, у польському Вроцлаві помер 25-річний українець, з якого знущалися місцеві поліцейські. А в Чехії охоронець нічного клубу побив українського заробітчанина, який помер у лікарні, не приходячи до тями.

Фото: https://ua.depositphotos.com, https://incident.obozrevatel

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