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«Укрзалізниця» перевірить усі вокзали України через НП у Дніпрі: що сталося

16:23 29 січня 2022
Укрзалізниця

В Україні, де нещодавно не працювало табло на київському залізничному вокзалі, у вокзалі в Дніпрі сталася ще одна надзвичайна подія. 28 січня під час планових регламентних робіт з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра обірвався трос і люстра впала на підлогу. Про це йдеться у повідомленні компанії «Укрзалізниця».

«Ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав», — повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

«Хочу запевнити всіх пасажирів та відвідувачів вокзалів, що працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос. Так, зокрема, діємо на упередження із заміною та капітальними ремонтами ліфтово-ескалаторного господарства вокзалів. Головне — суворе дотримання вказівок працівників вокзалів, особливо там, де тривають ремонтні роботи», — зазначив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно актриса та телеведуча Римма Зюбіна опублікувала у мережі обурений пост, поділившись враженням від подорожі «Інтерсіті» сполученням Херсон — Київ. За її словами, у складі купейні вагони використовувалися як вагони 1-го класу, а пасажири, незважаючи на заборону куріння у поїздах, вовсю «димили».

Фото: Укрзалізниця

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