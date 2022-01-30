Міжнародний автобус розбився на Львівщині: багато постраждалих

У Львівській області на трасі Київ — Чоп злетів із траси автобус з туристами. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Масштабна аварія сталася близько третьої години ночі біля населеного пункту Олесько. Автобус прямував з Харкова до Польщі.

Внаслідок ДТП постраждали 39 людей, які перебували в автобусі. 14 з них знадобилася госпіталізація. На щастя, обійшлося без жертв.

Причиною ДТП могла стати слизька траса. Рятувальники попереджали водіїв про ожеледицю та підвищений ризик аварій. У ніч на 30 січня через ожеледицю, хуртовину та сильний штормовий вітер до 27 м/с по області було оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

Фото igor. zinkevych/facebook

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