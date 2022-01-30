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Події

У Карпатах рятувальникам довелося знімати туристів з підйомника

14:48 30 січня 2022
туристи

У Карпатах, де 30 січня спостерігається сильний вітер та хуртовини, на горі Тростян на канатній дорозі застрягли туристи. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Крісельний підйомник зупинився, і на ньому виявилися заблокованими шестеро дорослих і дитина. Знімати лижників рятувальникам довелося за допомогою альпіністського спорядження.

Сигнал про туристів, що потребують допомоги, ДСНС отримала о 12.05. Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто не постраждав.

У процесі зняття з витягу ніхто з туристів не постраждав

Нагадаємо, у зимовому сезоні в Карпатах нерідко трапляються випадки, коли туристів доводиться рятувати з канатної дороги. Так, наприклад, взимку 2020 року зупинився підйомник на гору Погар. У 2021 році рятувальникам довелося знімати з підйомника туристів у Славському.

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