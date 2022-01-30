«Захоплених» росіянами рибалок з Генічеська знайшли в Азовському морі, — ЗМІ

Зниклі в акваторії Азовського моря рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко знайшлися живими у катері, що дрейфував недалеко від берега.

Наразі цю інформацію від родичів перевіряють поліцейські, повідомляє місцевий ресурс.

За їхніми словами, Романюта і Герасименко повідомили, що їхній катер зламався, і вони 5 днів простояли на якорі, чекаючи на допомогу. Їх вже доправляють до Генічеська.

Нагадаємо, український омбудсман Людмила Денисова у Telegram висловила припущення, що рибалок захопили російські прикордонники, як раніше — їхніх колег з Очакова.

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