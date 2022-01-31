У Нацполіції повідомили про затримання групи, яка готувала масові заворушення
У Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували масові заворушення в Україні. Подробиці поки що не повідомляється.
Міністр внутрішніх справ та голова Нацполіції 31 січня проведуть брифінг, на якому розкажуть про операцію та дадуть відповіді на запитання журналістів.
Захід пройде у Києві у пресцентрі МВС о 10:00.
Журналістів просять пройти акредитацію. Представникам ЗМІ, які прийдуть на брифінг, потрібно мати при собі сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.273
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