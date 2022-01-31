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Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: поранено українського військовослужбовця

8:56 31 січня 2022
шеврон

На Донбасі тривають обстріли бойовиків. Минулої доби, 30 січня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, повідомили у штабі ООС.

«Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я — задовільний», — зазначили у штабі ООС.

Противник обстрілював опорні пункти ЗСУ у районі Станиці Луганської та Пищевика. Обстріли велися з протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

Про те, що очікує на Україну у найближчій перспективі, чи вдасться зупинити новий напад Кремля, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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