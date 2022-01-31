Через негоду знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях

Негода, що розгулялася в Україні, спричинила спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, через що без світла залишилися жителі сотень населених пунктів.

Як уточнюють у ДСНС, станом на ранок понеділка, 31 січня, знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях: Львівській (123), Тернопільській (56), Рівненській (54), Хмельницькій (38), Волинській (32) та Закарпатській (14)).

Вночі 31 січня у Закарпатській області на трасі Мукачево — Рогатин поблизу Рахова та села Ділове на проїзну частину зійшли незначні локальні лавини (40 та 60 м3). Їх уже прибрали, затримок у русі не було. В Укравтодорі повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечений, у тому числі на перевалах, обмежень руху немає.

Тим часом у столиці, особливо у центрі Києва, такі труднощі спостерігаються.

Фото http://infoportal.kiev.ua

А у високогір'ї Карпат вранці 31 січня видимість обмежена 30 метрами, на горі Піп Іван Чорногорський — 12 градусів морозу.

Раніше у надзвичайній службі попереджали, що 31 січня очікуються пориви вітру 15−20 м/с, у західних областях — місцями 25 м/с, у Карпатах — 25−30 м/с, хуртовини, на дорогах країни ожеледиця.

Фото зі сторінки Київавтодору в соціальних мережах

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