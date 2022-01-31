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Події

Страшна аварія на окружній у Харкові: що відомо про стан трирічних дітей

12:23 31 січня 2022
ДТП

Трирічним дітям, батьки яких загинули у страшній аварії на окружній дорозі Харкова 12 січня, надали статус дітей-сиріт, передає «Суспільне».

За словами заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, дівчинка перебуває у 17-й лікарні, її братові провели ще одну операцію. Хлопчик все ще перебуває у реанімації, але його стан покращується. Дитина «їсть та дивиться мультики».

Опікуна дітям призначать під час наступного засідання виконкому.

Нагадаємо, 12 січня в Харкові на окружній дорозі внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota загинули 34-річний водій Kia та його дружина, а у таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою сім'ю. Двоє трирічних дітей водія у тяжкому стані потрапили до лікарні.

За попередніми даними, винен водій Kia — він виїхав на зустрічну смугу. Цього водія раніше тричі зупиняли п'яним за кермом. Він також залучався до адмінвідповідальності за порушення швидкості, ДТП, їзду без документів.

Нагадаємо, 30 січня у Черкаській області внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще один був тяжко травмований.

Фото поліції

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